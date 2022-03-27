نادي سينما البحر المتوسط يعرض الفيلم المغربي "جرادة مالحة" الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يواصل نادي سينما البحر المتوسط، عروضه في السابعة من مساء الاثنين المقبل، بعرض الفيلم المغربي "جرادة مالحة" في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وقد شارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة السابعة والثلاثين الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، وحصد جائزة أفضل مخرج في مهرجان الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط.

كما فاز الفيلم سابقاً بجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي من مهرجان تورونتو فيلم تشانل بالإضافة لجولة عروض مميزة في مهرجانات عالمية منها مهرجان بافالو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومهرجان أمستردام، ومهرجان الرباط لسينما المؤلف، ومهرجان ديربان بجنوب إفريقيا، ومهرجان مونتريال، ومهرجان أبوجا السينمائي في نيجيريا والعديد من المهرجانات العربية والدولية.

ويروي فيلم "جرادة مالحة" قصة "رانيا" وهي شابة وقعت ضحية مؤامرة تهدف إلى التحكم والسيطرة، حيث وجدت نفسها في قلب تجربة يقودها أشخاص لأغراض خاصة، فحُرمت "رانيا" بسبب ذلك من حياتها وذكرياتها، وصارت لها حياة أخرى تتسم بالفوضى والاختناق والضياع، وتقرر الذهاب للبحث عن حياتها الحقيقية.

الفيلم تم تصويره في إفران ومكناس وأزرو وبن صميم في المغرب، ونال استحساناً عالمياً، إذ وصفته الصحف الكندية بأنه "تجربة ممتعة أخاذة"، وهو من تأليف وإخراج إدريس الروخ، وشاركه في التأليف عدنان موحجة، ويشارك في بطولته منى الرقيمي، عدنان موحجة، إدريس الروخ، عبد الرحيم المنياري، فاطمة الزهراء بناصر، وخنساء بطمة.

ويعقب العرض مباشرة ندوة خاصة لمناقشة الفيلم تديرها الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، مدير النادي، ويراعى أثناء عرض الفيلم وفي الندوة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن نادي سينما البحر المتوسط تقيمه جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ويشارك في إعداده محمد جلال، وتقام عروضه آخر يوم اثنين من كل شهر.