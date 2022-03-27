زواج ياسر فرج من إعلامية جميلة بعد وفاة زوجته الأولى بكورونا.. شاهد حفل الزفاف بحضور الفنانين

كتب امير فتحي في الأحد 27 مارس 2022 09:57 صباحاً - بعد مرور عام وشهرين على وفــاة زوجته الأولى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، احتفل الفنان المصري ياسر فرج بزفافه على مذيعة الراديو هبة الهواري.

وشهد الحفل حضور أصدقاء العروسين ومجموعة من نجوم الفن المقربين من الفنان ياسر فرج، ومن بينهم الفنانة لقاء سويـدان، والفنان هاني رمزي، والفنان محسن منصور، والمخرج عمرو عابدين وغيرهم.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان ياسر فرج المسلسل الإذاعى “غرام وإكصدام”، من بطولة يسرا اللوزى وأحمد صيام تسجيل حلقات العمل، والذى اذيع شهر رمضان الماضى عبر إذاعة راديو مصر، والمسلسل من تأليف أحمد درويش، وإخراج إيهاب منير.

لقاء سويدان نشرت مجموعة صور من حفل الزفاف، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، ووجهت التهنئة لياسر فرج وعروسه، بقولها: “مبروك صديقي ودفعتي ياسر فرج وحبيبتي هبة الزواج. ربنا يسعدكم”.

وفاة زوجة ياسر فرج:

وكان قد أعلن الفنان المصري ياسر فرج، وفاة زوجته إثر إصابتها بفيروس كورونا، وذلك في شهر يناير عام 2021، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “فيسبوك”: “انا لله وانا اليه راجعون ..صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصراً”.

الفنان ياسر فرج نشر صورة لزوجته الراحلة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ووجه رسالة مبكية لها، بقوله: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه”.

وأضاف: “انهاردة شفت بعيني اد ايه ربنا راضي عنك.. واد ايه كل اللي يعرفوكي بيحبوكي.. وكم الدعاء اللي الناس دعتهولك وهي ما تعرفكيش”.

وتابع: “الدكاترة والممرضين اللي عرفوكي آخر أربع شهور حبوكي اد ايه ..اللي هيصبرني بقيت حياتي أنا والأولاد أننا متاكدين أن ربنا عاوزك في مكان أحسن ومع ناس أحسن”.

الفنان المصري اختتم رسالته لزوجته الراحلة، بقوله: “مسامحك في أي حاجة.. وراضي عنك في كل شئ.. إلي اللقاء يوم اللقاء”.

ياسر فرج يتعرض للسرقة:

للمرة الثانية يتعرض الفنان ياسر فرج لسرقة حسابه الخاص على الفيس بوك، لذلك قرر إنشاء حساب جديد، وتوثيقه حتى لا يتعرض مرة أخرى للسرقة، وكشف الفنان ياسر فرج ، سبب اختفائه خلال الفترة الماضية، نظرا للظروف الخاصة التى تعرض لها بعد وفاة زوجته، ولكنه وعد جمهوره بالعودة مرة أخرى بقوة فى أعمال جديدة سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

كانت محكمة جنح البساتين قد حكمت بالحبس سنة و 3 أشهر لـ 3 متهمين فى واقعة الاعتداء على الفنان ياسر فرج وتحطيم سيارته، كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.

وكان الفنان ياسر فرج قد تعرض للاعتداء بالضرب من قبل أشخاص بعدما صدمته سيارة يقودها أحدهم، وقرر فرج أن يلاحق السيارة وعقب نزوله من سيارته لمعاتبة قائد السيارة فوجئ أن عمره 15 عامًا، وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين تعدوا عليه بالطوب والأسلحة البيضاء وحطموا سيارته، لذا قرر فرج أن يحرر محضرًا ضدهم وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على قائد السيارة واثنين من أصدقائه.

نورت