شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة أحمد زكي.. فنانات قدمن مع النمر الأسود ثنائيات ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد مع ذكرى وفاة النمر الأسود الفنان أحمد زكى الذى تميز بموهبة فريدة جعلته يقدم بصمة كبيرة مع كل عمل يقدمه على الشاشة، ومع كل هذا النجاح فقد جذبت أعماله الكثير من النجمات اللاتى رغبن فى مشاركته، وفى ذكرى وفاته نذكر أهم الثنائيات التي جمعت بينه وبين نجمات السينما المصرية :

"السندريلا" سعاد حسنى :

يعد الثنائى أحمد زكى وسعاد حسنى، من أشهر الثنائيات فى السينما المصرية رغم أنهما تشاركا فى 5 أعمال فنية فى فيلم "شفيقة ومتولى"، وتجدد اللقاء فى فيلم "موعد على العشاء"، وبدأت الانطلاقة الفعلية لزكى فى وجود صديقته المقربة سعاد حسنى.

حيث شارك الثنائى فى مسلسل من أهم وأنجح الأعمال في تاريخ الدراما المصرية من خلال مسلسل "هو وهى"، فيلم “الدرجة الثالثة"، وفى مطلع التسعينات قدما معا فيلم "الراعى والنساء".





الفنانة رغدة :

ومن المعروف أن العلاقة بين أحمد زكى والفنانة السورية رغدة كانت مختلفة، على المستوى الشخصى والمستوى المهنى، حيث كانت رغدة هى الوحيدة التى ظلت معه للنهاية، فيما قدمت معه أربعة أفلام فقط من أجمل أفلامه.

وهى فيلم "الإمبراطور"، و فيلم "إستاكوزا"، و فيلم "أبو الدهب"، و فيلم "كابوريا"، تلك الأعمال التى حققت نجاحًا كبيرًا، والتى جاءت تلك الأعمال فى أن تكون السبب الرئيسى فى العلاقة القوية التى جمعت بين الفنان الراحل والفنانة رغدة، والتى وصفتها الأخيرة بأنها علاقة أقوى من علاقة الحب.





نبيلة عبيد

3 أفلام جمعت نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد بالإمبراطور أحمد زكى شكلوا جزءا من تاريخهما الفنى وأصبحا علامة فى تاريخ السينما وهى "فيلم شادر السمك، وفيلم التخشيبة، وفيلم الراقصة والطبال"، ليقدما ديو فنيا حاز على إعجاب النقاد والجمهور.





الفنانة يسرا

أما الفنانة يسرا فقد شاركت الفنان أحمد زكى فى خمسة أفلام وهى "فيلم درب الهوى، وفيلم وفيلم "البداية" وفيلم "امرأة واحدة لا تكفى" وفيلم "نزوة"، وفيلم الراعى والنساء" بمشاركة سعاد حسنى، وكضيفة شرف فى آخر أفلامه "معالى الوزير" عام 2002.





فيما شاركت الفنانة شيرين رضا ثنائيا ناجحا أيضا مع الراحل أحمد زكى حيث قدما معا فيلم "نزوة" الذى عرض 1996، والذى وقع من خلاله النجمتين شيرين رضا ويسرا فى غرام الفتى الأسمر فى أحداث العمل.

فيما وقعت شيرين رضا للمرة الثانية فى غرام الفتى الأسمر من خلال مشاركتها فى فيلم "حسن اللول" عام 1997، أمام النجم أحمد زكى، وجمال إسماعيل، ومحمد الدفراوى، وعزت أبو عوف.