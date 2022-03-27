بعد رحيل أحمد حلاوة بساعات.. وفاة الفنان سمير صبري تجتاح الوسط!! وعمرو الليثي يؤكد هذا الأمر الحاسم

كتب امير فتحي في الأحد 27 مارس 2022 08:44 صباحاً - بعد وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة بساعات قليلة، تداولت المواقع الاخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة سمير صبري، حيث أن الفنان يصارع المرض منذ يوم الإثنين الماضي بأحد المستشفيات.

وأكد مدير أعمال الفنان، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحًا: «سمير صبري حالته جيدة للغاية، ولم نجري عملية القسطرة حتى الآن بسبب وجود بعض الإجراءات يتخذها الأطباء خلال الفترة الحالية، قبل خضوع سمير صبري لها».

مرض الفنان سمير صبري

الجدير بالذكر أنه يعاني الفنان سمير صبري من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب ومن المقرر أن يجري عملية قسطرة، وكان قد أصيب صبري بالسرطان منذ فترة، ونجح في القضاء عليه، ولكن بسبب علاج الكيماوي، أثر على القلب فأصيب بمرض قلبي مزمن، ومن المقرر أن ينتهي مرضه بشكل تدريجي مع عملية جراحية وهي تركيب قسطرة في القلب من المقرر أن يجريها في الأيام القليلة المقبلة.

ونقل سمير صبري للمستشفى في يوم الاثنين الماضي، وجاء نبأ نقل مرضه على الصفحة الرسمية للناقد الفني طارق الشناوي، بعد أن طالب الجمهور بالدعاء الله بالشفاء العاجل، مؤكدًا أن سيعود خلال أيام قليلة بعد أن يتلقي العلاج الكامل.

عمرو الليثي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ سمير صبري

من ناحية أخرى، كشف الإعلامي المصري عمرو الليثي، تطورات الحالة الصحية للنجم الكبير سمير صبري، ونشر “الليثي” عبر ستوري حسابه الرسمي بموقع التواصل «إنستجرام»، صورة تجمعه بالنجم الكبير من المستشفى.

وكتب عمرو الليثي: “الحمد لله، اطمنت على أستاذنا الكبير سمير صبري، وأسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل”.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وجه تعليمات برعاية الفنان سمير صبري وعلاجه على نفقة الدولة.

يُذكر أن الفنان الكبير سمير صبري سجّل حلقات برنامجه الذي يحمل اسم “ذكرياتي”، وهو على فراش المرض بالمستشفى، ووجّه رسالة شكر في أولى حلقات برنامجه لكل من اهتم به وسأل عنه في أزمته الصحية، قائلا: “مكنش ممكن أتخيل أبدًا إني هشوف الحب ده كله.. معقولة أنا أستاهل منكم كل الحب دا؟

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.

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