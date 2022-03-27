أسما إبراهيم تكشف مفاجآت "حبر سري" في رمضان 2022.. عمرو يوسف الأصعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم، تفاصيل جديدة عن برنامجها "حبر سري" المقرر عرضه في رمضان على قناة "القاهرة والناس"، قائلة: "الموسم الرمضاني فيه نجوم وأسرار أكثر وتغيير بعض الفقرات والغاء البعض الآخر، وعندنا 25 شخصية في رمضان، وفي نجوم هيطلعوا على جزأين ونجوم على حلقة واحدة مثل حلقات إسلام إبراهيم ومحمود الليثي".

وأضافت إبراهيم، خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أنها سجلت حتى الآن 15 حلقة، مؤكدة أن برنامج "حبر سري" في رمضان القادم بنكهة رمضانية وبرومو الحلقة لم يكشف عن كل شخصيات النجوم ضيوف البرنامج في رمضان.

وعن أكثر ضيف تفاجأت به في "حبر سري" في رمضان، ردت قائلة: "أكثر نجم تفاجأت به كانت سوسن بدر وكنت داخلة اتعامل معها كأنها جادة قوي، ولكن لقتها أم وكأنها أمي وروحها جميلة واحتضني وتفاءلت لأنها كانت أول حلقة تتصور في رمضان ولم تعترض على أي أسئلة".

كما كشفت إبراهيم، عن أن أصعب ضيف واجهته كان النجم عمرو يوسف، قائلة: "في حلقة كانت صعبة عليّا، حلقة عمرو يوسف وهو مذيع قبل كده وعارف يتصرف، وهو فظيع وذكي بشكل مرعب، وكنت فكراه لطيف ولكن أخد الكاميرا وعملنا حلقة سخنة جدا، وحلقته انقسمت على حلقتين وقال أسرار كثيرة عن مسلسل الملك".

برنامج "حبر سري" أذيع خلال الفترة الماضية في الحادية عشر مساء يومي الخميس والجمعة، على "القاهرة والناس" من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.