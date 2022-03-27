ماذا قالت سحر عبد الرحمن أبو زهرة بعد غياب والدها عن الوعي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعربت سحر عبد الرحمن أبو زهرة، عن تمنيها شفاء والدها الفنان الكبير، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكتبت ابنة عبد الرحمن أبو زهرة، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "يا رب ملناش غيرك قادر يا كريم".

وكان أحمد أبو زهرة نشر على حسابه بموقع "فيس بوك" صورة تجمعه بوالده عبد الرحمن أبو زهرة، وعلّق: "ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة، ويارب تعدي المرة دي على خير".

وقال نجل عبد الرحمن أبو زهرة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "والدي غايب عن الوعي بقاله ٣ أيام، للآسف عنده كمان كسر في الحوض اليمين بعد وقوعه في الحمام ومن ساعتها في العناية المركزة".

من ناحية أخرى ينتظر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، لعرض فيلمه الجديد "أهل الكهف"، وهو من بطولة: خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، غادة عادل، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، وهو من إخراج عمرو عرفة.

يذكر أن آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة كان مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، كما شارك في الفيلم السينمائي "أهل الكهف" والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة ومن بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج وبيومي فؤاد.