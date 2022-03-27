شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل النمر الأسود أحمد زكى الـ 17 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد، ذكرى رحيل النمر الأسود أحمد زكى، ولد يوم 18 نوفمبر عام 1949، فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز، ليبدأ بعدها مشوارا فنيا حافلا كلله بالنجاح على مدار 32 عاما حتى وفاته عام 2005 متأثرا بإصابته بمرض السرطان.

قدم الفنان الراحل العديد من الأعمال الفنية ما زالت خالدة فى أذهان المشاهدين، لعل أهمها عندما برع فى تجسيد شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى فيلم "ناصر 56" وفيلم "السادات" و"الإمبراطور" والنمر الأسود" و"أربعة فى مهمة رسمية"، وغيرها

بدأ احمد زكي مشوار النجومية عندما قدم دور البطولة في المسرحية الكوميدية "العيال كبرت" عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التليفزيوني مؤديًا دور عميد الأدب العربى طه حسين في "مسلسل الأيام"، وقدم أكثر من ستين فيلما حقق من خلالها نجاحا جماهيريا كبيرا.

تزوج أحمد زكي الفنانة الراحلة هالة فؤاد، ورزقا بابن وحيد هو الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي شارك والده أحد أدواره بتجسيده لشخصية عبد الحليم في شبابه، ولكن أحمد زكى انفصل عن زوجته الفنانة هالة فؤاد بسبب بعض الخلافات، إذ أراد أحمد زكي من زوجته اعتزال التمثيل والعمل كمذيعة، وبسبب حبّها لعملها، رفضت ذلك وحصل الانفصال.

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