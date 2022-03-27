شكرا لقرائتكم خبر عن زينب غريب كاتبة سيناريو لأول مرة بفيلم خيال علمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة زينب غريب لأول مرة تجربة كتابة السيناريو من خلال فيلم فنتازيا ينتمى إلى أعمال الخيال العلمى، ومن المقرر أن تعلن عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة كما أكدت في تصريحات لـ"الخليج 365" .

وعرض للفنانة زينب غريب مؤخرا مسلسل "تحقيق" وجسدت من خلاله دور صحفية خلال الأحداث وتتسبب فى العديد من الأزمات للفنان أحمد مالك، وتعتمد أحداث المسلسل على وقوع جريمة قتل غامضة ويتم التحقيق فيها للوصول الى الحقيقة .

مسلسل "تحقيق" يعتمد على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال الساسبنس التى لا تخلو من الأكشن، ويشارك فى بطولته حمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، فاضكة ناصر، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالإخراج الدرامى.

يذكر أن أخر ظهور للفنانة زينب غريب كان فى فيلم "عروستى"، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وتأليف مصطفى البربرى وإخراج محمد بكير.