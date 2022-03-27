يسرا تنعى رجائي عطية: فقدنا رجلا عظيما من رجال القانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعت الفنانة يسرا، نقيب المحامين رجائي عطية، الذي رحل عن عالمنا يوم السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة أمام جنايات إمبابة بالجيزة.

وكتبت يسرا، عبر حسابها على موقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدنا رجلا عظيما من رجال القانون، من أكثر الرجال عطاء ونزاهة لوطننا، وله بصمة عظيمة في مصر والوطن العربي خلال مسيرته المهنية الطويلة، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.. خالص العزاء".

وأعلن أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة أمام جنايات إمبابة.

كما أعلن صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، إن نقيب المحامين رجائي عطية توفيّ داخل إحدى محاكم الجنايات، يوم السبت.

رجائي عطية عبده، من مواليد 6 أغسطس 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية في مصر.