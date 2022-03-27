أول تعليق من أصالة بعد زواج ابنتها شام الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعربت النجمة السورية أصالة نصري، عن سعادتها بعد زواج ابنتها شام الذهبي، في حفل أقيم مساء الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت أصالة، صورة لـ"شام" وزوجها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "سعادة ما بعدها سعادة، شوف بنتي الّلي بتمثّل لّي الدّنيا بأكملها، سعيدة مع رجل أنا بشارك أمّه بمحبتها له، خلوق ومهذّب ومثله قلائل، الله يسعدكم وتشوفوا كلّ الخير والسّعادة والأصحاب الطيبين، ويحفظ لي ياكم وأستمتع فيكم فرحانين وناجحين كلّ العمر".

أضافت: "يا شام شكراً يا بنت الرّوح على هالفخر الّلي غمرتيني فيه بنجاحك وحلاوة قلبك ومحبّة الدّنيا كلّها إلك.. بموت عليكم وكلّ شيء حلو بالحياة بتمنّى لكم ياه".

وشهد حفل زفاف ابنة أصالة، حضور كوكبة كبيرة من الفنانين أبرزهم تامر حسني وإليسا ورامي صبري والطفل محمد أسامة، والإعلامية رضوى الشربيني، وغيرهم.

واحتفلت شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصري، الجمعة 25 مارس، بزفافها على أحمد هلال، في حفل شهد حضورا ضخما بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعد عقد قرانها يوم الأحد 20 مارس.