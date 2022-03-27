احلام للقوات الجوية السعودية: “ربي معاكم ويحميكم”

كتب امير فتحي في الأحد 27 مارس 2022 03:50 صباحاً - عبرت الفنانة الاماراتية احلام عن تضامنها مع الشعب السعودي عبر سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر بعد العمل العدائي الذي تعرضت له منشأة تابعة لشركة أرامكو في جدة.
ونشرت احلام صورا لطائرات تابعة للقوات الجوية السعودية وعلقت عليها بكلمات من اغنيتها “فل البيارق”.
وكتبت احلام في تغريدتها الاولى: “عيال الصقور ما تبور وهذيلا اخوان نوره #هيبه ربي معاكم يحميكم”.
وتابعت في تغريدة اخرى “قولوا لنزال الحدود عن حدنا ينزح وراه عاداتنا قشع والطير نرمي له عشاه”.
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