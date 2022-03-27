شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شخصية آية سماحة فى "راجعين يا هوى" وعلاقتها بـ خالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة آية سماحة في بطولة مسلسل "راجعين يا هوى" للنجم خالد النبوى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناتى cbc و dmc ومنصة watch it في شهر رمضان المقبل، حيث تجسد آية شخصية "ياسمين" القريبة من عائلة خالد النبوى وتقع في حبه، حيث تكشف الأحداث كيفية تعلق فتاة صغيرة برجل كبير من وجهة نظر مختلفة.



اية سماحة من مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنورعكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، ولكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

يذكر أن آية سماحة قدمت مؤخراً بطولة حكاية "بينا اتفاق" من الموسم الثانى لمسلسل زى القمر، الذى تم عرضه على قناة cbc وسجل آخر حكايات الموسم الثانى للعمل، وشارك في بطولتها فرح الزاهد، مؤمن نور، محمد الصاوى، مصطفى منصور، رانيا بنات، لبنى ونس، لاشينة لاشين وتأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ وإخراج شادى عبد السلام.