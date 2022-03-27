شكرا لقرائتكم خبر عن بالفستان الأبيض × أسود.. كواليس حفل نانسي عجرم في أبو ظبي "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها وجمهورها بكواليس حفلتها في إمارة أبو ظبي، التي انطلقت منذ ساعات بمشاركة النجم وائل كفوري، ونشرت صورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، واكتفت بكتابة "أبو ظبي" على الصور التي ظهرت فيها ترتدي فستانا باللون الأبيض والأسود.

وطرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مؤخرا كليبها الجديد "ما تعتذر"، بعد طول انتظار، ونشرت صورة للكليب عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام منذ قليل، لتعلن عن وصول الكليب عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والتي حققت عشرات الآلاف من المشاهدات خلال ساعات قليلة.

وتستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.











