شكرا لقرائتكم خبر عن الدوم يتصدر تريند تويتر بالتزامن مع عرض الحلقة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر برنامج الدوم قائمة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بهاشتاج يحمل اسم الدوم بوابة النجوم، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة النهائية على قناة On، وينضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي والنجم كريم عبد العزيز والنجمة أصالة.





برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك فى عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من: الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين الذكور والإناث ما بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 لـ 28 عاما من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختبارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور، من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا فى القاهرة.