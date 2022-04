شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الموسم الثاني لمسلسل سيلينا جوميز Only Murders In The Building في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت منصة Hulu الأمريكية، عرض الموسم الثاني من مسلسلها الشهير Only Murders In The Building، يوم 28 يونيو المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول الذي عرض في أغسطس العام الماضي، من بطولة مارتن شورت وسيلينا جوميز

وأكد القائمون على مسلسل Only Murders in the Building أنه يرجع سبب تجديد العمل هو الإشادات الإيجابية التي حصل عليها العمل، منذ طرح أولى حلقاته، ولم يكشف أي من القائمين على العمل أي معلومات حول موعد بدء تصوير الموسم الثانى من Only Murders in the Building.

وقام الكاتبان ستيف مارتن وجون هوفمان، بتأليف مسلسل Only Murders in the Building، الذى يقوم ببطولته كل من مارتن شورت، سيلينا جوميز، آرون دومينجيز، وآمي رايان.

ويدور مسلسل Only Murders in the Building، حول ثلاثة غرباء يتشاركون في الهوس بالجريمة الحقيقية ويجدون أنفسهم فجأة محاصرين في واحد في مبنى Arconia في مدينة نيويورك، حيث اشتهر الممثل السابق Charles-Haden Savage (مارتن) بلعب دور المحقق في سلسلة بوليسية، وبالتالي يعانى أوليفر بوتنام (قصير) مخرج برودواي من ذلك، اما مابيل مورا (جوميز) فـ هي شابة غامضة تدعي أنها تقوم بتجديد شقة لخالتها، ولكن عندما تحدث وفاة مروعة داخل Arconia، مبنى سكني حصري في Upper West Side، يشتبه الثلاثي في ​​القتل ويستخدمون معرفتهم الدقيقة بالجريمة الحقيقية للتحقيق في الحقيقة.