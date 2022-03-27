شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يسجل حلقات المسلسل الإذاعى "العصمة فى إيدى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد حلمى تصوير مسلسله الإذاعى الجديد الذى يحمل اسم "العصمة في إيدى"، الذى يخوض به السباق الرمضاني، من خلال بثه على إذاعة راديو النيل في الشهر المبارك.

مسلسل "العصمة في إيدى" بطولة أحمد حلمى وهنا الزاهد وسامية عاطف وإدوارد، ومن تأليف وإخراج مجدى الكدش.

وفى الجانب السينمائى يواصل أحمد حلمى استكمال تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العيل"، ويظهر حلمى بشخصيتين خلال أحداث العمل، الأولى يعمل لدى الفنان أحمد مالك فى شركته الاستثمارية والثانية موظف داخل مصلحة السجون يكتب تقارير عن المساجين، والشخصية الأولى يقع فى غرام الفنانة روبى حينما يقابلها فى صالة الجيم، وصديقه المقرب يكون الفنان محمود حافظ.

يشارك فى بطولة فيلم "العيل"، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير الذى يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.

وكانت آخر أفلام أحمد حلمى فى السينما هو "خيال مآتة" الذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.























