وفاة شقيق الفنان حميد الشاعرى بعد صراع مع المرض

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، محمد الشاعرى، شقيق الفنان حميد الشاعرى، وهو ما أعلنه النجم الكبير على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة شقيقي محمد الشاعري البقاء والدوام لله اللهم اجعله من أهل الفردوس"، ولم يتم تحديد موعد العزاء أو الجنازة حتى الآن.





وكان شقيق الفنان حميد الشاعري يمر بحالة صحية غير مستقرة، مما دفع النجم حميد، لنشر صورة شقيقه من خلال حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، مناشدًا جمهوره ومتابعيه الدعاء له أن يمن عليه بالصحة والعافية، وعلق "الشاعرى"، على الصورة: "اللهم يا شافي يا عافي، اشف أخي محمد وافيه واحفظه يا حفيظ من كل سوء".

وعلى جانب آخر، كانت نبيلة الشاعرى، ابنة الكابو حميد الشاعرى، قد طرحت ثانى أغانيها باللغة الإنجليزية وتحمل اسم "So Suddenly"، والأغنية من كلمات نبيلة الشاعرى، وتعد أول تجاربها فى الألحان، وتوزيع والدها النجم حميد الشاعرى، وميكس وماستر محمود الشاعرى.

كما طرحت نبيلة، سابقا، أغنية "better than me" باللغة الإنجليزية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكانت من ألحان وتوزيع والدها، ومن كلماتها، وأخرج الأغنية شقيقها نوح الشاعرى.