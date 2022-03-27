شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنعي نقيب المحامين رجائي عطية: من أكثر الرجال عطاء ونزاهة لوطننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة يسرا، على تقديم واجب العزاء في وفاة رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، الذي رحل عن عالمنا اليوم، حيث نشرت صورة للراحل عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون فقدنا اليوم رجلا عظيما من رجال القانون، من أكثر الرجال عطاء ونزاهة لوطننا وله بصمة عظيمة في مصر والوطن العربي خلال مسيرته المهنية الطويلة، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، خالص العزاء".



بوست يسرا

وانتهت منذ قليل، مراسم تشييع جثمان الراحل الدكتور رجائى عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، وتم دفن الجثمان بمدافن العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

ووصل جثمان الدكتور رجائى عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى مسجد عمر مكرم، بوسط القاهرة لإقامة صلاة الجنازة عليه، عقب صلاة العصر قبل أن يدفن فى مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعلنت النقابة العامة للمحامين، الحداد ثلاثة أيام، لوفاة النقيب رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم أسرته وإيانا وكافة السادة المحامين وتلاميذه ومحبيه الصبر والعزاء.

ووضعت النقابة العامة للمحامين، الشارات السوداء على مبناها بشارع رمسيس، حدادا على النقيب الراحل رجائى عطية، الذى توفى إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة، كما أقامت سرادق أمام المبنى لاستقبال المعزين.