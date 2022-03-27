شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من أصالة نصري لابنتها شام الذهبي وزوجها بعد حفل الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة السورية أصالة نصري، على توجيه رسالة حب ودعم لابنتها شام الذهبي، التي احتفلت أمس بحفل زفافها، حيث نشرت صورة لها ولزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "سعادة ما بعدها سعادة شوف بنتي الّلي بتمثّل لّي الدني بأكملها سعيدة مع رجل أنا بشارك أمّه بمحبتها إله، خلوق ومهذّب ومتله قلال، الله يسعدكم وتشوفوا كلّ الخير والسعادة والأصحاب الطيبين ويحفظ لي ياكم وأستمتع فيكم فرحانين وناجحين كلّ العمر، ويا شام شكراً يا بنت الرّوح على هالفخر الّلي غمرتني فيه بنجاحك وحلاوة قلبك ومحبّة الدني كلّها إلك، بمووووووت عليكم وكلّ شي حلو بالحياة بتمني لكم".

الفنانة السورية تألقت بمجموعة من أبرز أغانيها، وكان للنجمة اللبنانية إليسا حضور قوى بأغنية رومانسية أهدتها للعروسين، وغنت النجمتان أغنية "أسعد واحدة" إحدى أشهر أغنيات إليسا، ولم تتمالك أصالة دموعها حيث بكت متأثرة خلال الحفل.

كما سردت أصالة موقفا طريفا حدث مع زوج ابنتها شام فى فترة طفولته، حيث كان قد طلب منها التقاط صورة وهو يبلغ تسع سنوات فى إحدى الحفلات لتمر السنوات ويصبح زوج ابنتها.



بوست أصالة نصري

لكن ضجة كبيرة أحدثتها أنباء ترددت أفادت بإلقاء القبض على خالد نجل أصالة عند عودته من الخارج وبحوزته مخدرات وأتى لحضور حفل زفاف شقيقته، لكن خالد الذهبى نفى تلك الأخبار قائلا: هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة وأنا ما اتحبستش وشاركت شقيقتى شام فرحتها.