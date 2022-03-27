رمضان 2022.. شاهد البرومو الرسمي لمسلسل "بابلو" لحسن الرداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت شركة إنتاج "MGR"، البرومو الرسمي لمسلسل "بابلو"، الذي يخوض به النجم حسن الرداد، سباق مسلسلات رمضان 2022.

"بابلو" بطولة النجوم: حسن الرداد، أروى جودة، مصطفى فهمي، ونجلاء بدر، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوي وغيرهم.

ويعرض مسلسل "بابلو" في رمضان 2022، على قناة "المحور" بشكل حصري في مصر، وخارجيا على قنوات "أبو ظبي" و"osn" و"art"، بالإضافة لعرضه على منصة "ڤيو Viu".

مسلسل "بابلو" تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج شركة "MGR" للمنتج ممدوح شاهين.