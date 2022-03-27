برنامج الدوم| كريم عبد العزيز: صوتي رايح بسبب التصوير.. اعتبروني أحمد مكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ظهر الفنان كريم عبد العزيز، في الحلقة النهائية من الموسم الأول ببرنامج "الدوم"، إلى جانب عضوي لجنة التحكيم النجم حسين فهمي، والنجمة السورية أصالة نصري.

وقال كريم، في بداية الحلقة: "معلش أنا آسف قبل أي حاجة، أنا صوتي رايح خالص بسبب التصوير، وجيت عشان أنا وعدت الأستاذ محمد السعدي إني هكون موجود، فسامحوني النهاردة على صوتي أنا آسف، اعتبروني أحمد مكي".

ويخوض النجم كريم عبد العزيز، سباق مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل "الاختيار 3" مع النجمين أحمد السقا، وأحمد عز، والمخرج بيتر ميمي.

والبرنامج من إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 إلى 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، إذ تم إجراء اختيارات لـ١٥ ألف مشترك.

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء شارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج ضمت لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.