برنامج الدوم.. حسين فهمي يعلق على اختياره رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

انطلقت الحلقة النهائية من الموسم الأول ببرنامج الدوم، بأغنية "شكرا"، التي تغنيها الفنانة الكبيرة أصالة، وتضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية، النجم حسين فهمى، والنجم كريم عبد العزيز، والنجمة أصالة.

وعلق الفنان حسين فهمي على اختياره رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي، وقال: "أنا سعيد للغاية، أنه طلب مني أن أكون رئيس للمهرجان وقبلت الترشيح، وإن شاء الله ابنى ويكون المهرجان يليق بالوطن".

وأصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022 خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.

ووجهت عبد الدايم الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية استطاع خلالها تطوير المهرجان وتمنت له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست مشيرة أنه سوف يقام حفل خلال الأيام المقبلة في تقليد جديد يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.