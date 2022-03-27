حدث بالفن| دخول فنان العناية المركزة وزواج آخر وطرح بوستر برنامج رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد-وائل توفيق:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بطرح البوستر الرسمي لبرنامج رامز جلال "رامز موفي ستار" في رمضان 2022، ومكان وموعد جنازة الفنان أحمد حلاوة، ونعي الفنانين لنقيب المحامين رجائي عطية، وتفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وغيرها من الأخبار الفنية.

"mbc مصر" تطرح البوستر الرسمي لبرنامج رامز جلال "موفي ستار"

طرحت قناة "mbc مصر" البوستر الرسمي لبرنامج المقالب "رامز موفي ستار" والذي سيقدمه النجم رامز جلال، عبر شاشتها في رمضان 2022.. (التفاصيل من هنا)

نهال عنبر تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حالة عبد الرحمن أبو زهرة

تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية، وطلب أحمد أبو زهرة من الجمهور الدعاء له.. (التفاصيل من هنا)

"غايب عن الوعي".. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حالته الصحية

كشف العازف الدكتور أحمد عبد الرحمن أبو زهرة المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفاصيل حالة والده الصحية.. (التفاصيل من هنا)

الصور الأولى من عقد قران ياسر فرج وهبة الهواري (صور)

احتفل الفنان ياسر فرج، السبت، بعقد قرانه على المذيعة هبة الهواري، وسط أجواء عائلية.. (التفاصيل من هنا)

بعد غناء "سي السيد" أمامها.. رضوى الشربيني ترد على تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني، مقطع فيديو من حفل زفاف شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة نصري، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.. (التفاصيل من هنا)

أدهم نابلسي يحصل على إجازة في تلاوة وتجويد القرآن الكريم (صور وفيديو)

حصل المطرب الأردني المعتزل أدهم نابلسي، على شهادة إجازة في تلاوة وتجويد القرآن الكريم، حسب صور ومقطع فيديو متداول له.. (التفاصيل من هنا)

رسميا.. MBC مصر تكشف عن شخصيات أبطال "الاختيار 3" الثلاثة

كشفت قناة MBC مصر، عبر بيان صحفي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي من المقرر عرضه منصة شاهد VIP، مع انطلاق السباق الرمضاني لهذا العام 2022.. (التفاصيل من هنا)

رمضان 2022.. ريم مصطفى بطلة المسلسل الإذاعي "موس صلاح" مع أحمد فهمي

بدأت الفنانة ريم مصطفى تسجيل حلقات مسلسلها الإذاعي الكوميدي الجديد "موس صلاح" مع الفنان أحمد فهمي، والمقرر إذاعته في شهر رمضان 2022 على راديو النيل، عبر محطاته الأربعة ميجا FM، نغم FM، شعبي FM، راديو هيتس.. (التفاصيل من هنا)

"صاحب مواقف وتاريخه مشرف".. إلهام شاهين تنعى رجائي عطية

نعت الفنانة إلهام شاهين، نقيب المحامين رجائي عطية الذي رحل عن عالمنا، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة أمام جنايات إمبابة بالجيزة.. (التفاصيل من هنا)

تعرف على مكان وموعد عزاء أحمد حلاوة

كشف الفنان منير مكرم، موعد ومكان عزاء الفنان القدير أحمد حلاوة، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض ومضاعفات فيروس كورونا.. (التفاصيل من هنا)