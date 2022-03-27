هنا الزاهد أنيقة وهيفاء وهبي في الطائرة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ملك أحمد زاهر

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، صورا لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية فستانا باللون الأبيض.

هنا الزاهد

وخضعت الفنانة هنا الزاهد، لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بكامل أناقتها، كشفت عن صور منها عبر موقع "إنستجرام".

شهد رمزي

ونشرت المنتجة شهد رمزي، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

منى عبد الغني

ونشرت الفنانة منى عبد الغني، صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "اللهم لك الحمد والشكر.. حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك".

ميرنا نور الدين

ونشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة لها في "الأسانسير" عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

هيفاء وهبي

ونشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، صورا لها من الطائرة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

إيمي طلعت زكريا

ونشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

آية سماحة

ونشرت الفنانة آية سماحة، صورا من جلسة تصوير باللون "الموف" خضعت لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

رامي صبري

ونشر الفنان رامي صبري، صورة له من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

منة القيعي

ونشرت الشاعرة منة عدلي القيعي، صورا لها خلال حضورها حفل زفاف شام الذهبي ابنة المطربة أصالة نصري، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".