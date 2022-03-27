حفل الأوسكار 2022.. من لديه أكبر عدد من الترشيحات في التاريخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

عاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، ويبث الحفل على الهواء مباشرة، الأحد.

حامل الرقم القياسي لمعظم ترشيحات الأوسكار في التاريخ

إذا تحدثنا عن الرقم القياسي لمعظم ترشيحات الأوسكار لشخص حي، فهو ينتمي إلى الملحن الأسطوري جون ويليامز، الذي حطم رقمه القياسي في عام 2020.

تمكن ويليامز قبل عامين من تحطيم الرقم القياسي الذي كان يخصه بالفعل من خلال إضافة ترشيحه الثاني والخمسين في تاريخ جوائز الأوسكار، وذلك بفضل عمله في فيلم "Star Wars: The Rise of Skywalker".

جاء ترشيح ويليامز الأول في عام 1967 لـ "وادي الدمى" وجاء فوزه الأول في عام 1971 عن فيلم "Fiddler On the Roof".

في المجموع، فاز الموسيقي بخمس جوائز أوسكار، بالإضافة إلى 25 جائزة جرامي.

عدد قياسي من ترشيحات الأوسكار في التاريخ لشخص ما على قيد الحياة أو ميت

ومع ذلك، لا يحمل ويليامز الرقم القياسي لمعظم ترشيحات الأوسكار في التاريخ لشخص ما على قيد الحياة أو ميت، حيث أن صاحب تلك العلامة هو شخصية تاريخية أخرى في السينما والرسوم المتحركة، وهو والت ديزني، الذي توفي عام 1966 وحصل في المجموع على 59 ترشيحًا لجوائز الأوسكار.

وسيُذاع حفل جوائز الأوسكار في الدورة الـ94، على الهواء مباشرة على شبكة ABC الأمريكية، وفي أكثر من 200 منطقة حول العالم.