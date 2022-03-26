“عودة الأب الضال”.. بيومي فؤاد يشارك في رمضان 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت إحدى المنصات التي تُنتج الأعمال الدرامية والسينمائية، عن عرض مسلسل «عودة الأب الضال» في ماراثون رمضان 2022 المقبل، ويقوم ببطولة المسلسل النجم بيومي فؤاد.

طرحت المنصة مؤخرًا البرومو الرسمي لمسلسل «عودة الأب الضال»، والذي تدور أحداثه في قالب كوميدي إجتماعي خفيف.

هذا ويدور المسلسل حول رجل أعمال ثري بيومي فؤاد والذييمتلك فندقًا فخمًا، ويتعرض لأزمة مفاجأة، ويجب عليه حتى يخرج من هذه الأزمة أن يبدأ في البحث عن أبنائه الـ 7 والذين من بينهم بنت تعمل راقصة، وآخرى محامية، وثالثة بائعة كبدة، ورابعة بلوجر، طبيبة والأخيرة تاجر فاكهة.

هذا وتحاول أكثر من سيدة في أحداث المسلسل الزواج منه حتى تحصل على جميع أمواله بما فيها الفندق الفاخر الذي يمتلكه.

ويُعاون الفنان بيومي فؤاد في بطولة مسلسل «عودة الأب الضال» كلًا من: عبير صبري، خالد منصور، إيمان السيد، نور قدري وأميرة هاني، العمل من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد، فيما يقوم على إخراجه أحمد عبد العال.

ويتكون مسلسل «عودة الأب الضال» من 30 حلقة، وبعد أن كانت شركة الإنتاج قد قررت في وقتٍ سابق عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني، قررت بعدها أن يتم عرضه في ماراثون رمضان 2022 المنتظر.

وكان بيومي فؤاد قد حل ضيفًا مساء أمس رفقة الفنانة هالة صدقي، على برنامج «أحلى كلام» مع الفنان أحمد فهمي والمقدم عبر فضائية «الحياة» وتحدث عن مشاركته في فيلم «حليم» بعد وفاة الفنان أحمد زكي، لكنه شارك نجله هيثم أحمد زكي.

وقال بيومي فؤاد خلال البرنامج، إنه لم يرى الفنان العملاق الراحل أحمد زكي وجهًا لوجه قبل وفاته في فيلم حليم، ولكنه قابله عن قرب للمرة الأولى في كواليس فيلم كاراتيه، بينما كان يذهب مخصوص لرؤيته في منطقة الزمالك، فيما كشف أيضًا بيومي فؤاد عن أقسى رد فعل تعرض له من المتابعين، وهو تعليق متابع: «إيه القرف دة».