هند صبري تمتنع عن حضور حفل زفاف ابنة أصالة.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة هند صبري،عن السبب الذي منعها من حضور حفل زفاف شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة الذي أقيم مساء الجمعة في أحد فنادق القاهرة.

ونشرت هند صبري، مقطع فيديو من حفل زفاف ابنه أصالة ، عبر حسابها الرسمي على موقع ” انستغرام” أوضحت من خلاله عن السبب الذي منعها من حضور حفل الزفاف..وعلقت قائلة على الفيديو ” شام و أحمد .. منعني التصوير المكثّف من مشاركتكما هذا اليوم السعيد المبارك المليئ بالمشاعر الجميلة الطيبة كقلوبكما الصافية.. قلبي يرقص بالفرحة كلّما يراك سعيدة يا شام يا ملاك أتمنّى لك و لأحمد حياة هنيّة سعيدة.. الله يسعدك يا شام على قد قلبك الحنون و يخلّيلك صولا و اخواتك و عزّوز و كل العائلة الكريمة و يملأ حياتكم كلّها أفراح يا رب ألف مليون مبروك يا غاليين”.

وأعلنت النجمة هند صبري، عن التحضير للجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا” لعرضه قريباً. ونشرت “هند” مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، يؤكد أن رحلة علا عبدالصبور مستمرة ،ويشارك في بطولة العمل: سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندا موسى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: يسرا، خالد النبوي، وفتحي عبدالوهاب.

كما أوشكت هند صبرى على الانتهاء من تصوير فيلم “كيرة والجن” المأخوذ عن رواية “1919”، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.