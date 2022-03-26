بسّام كوسا يغيب عن رمضان ويحضر في رواية “أكثر بكثير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطل الفنان السوري الكبير بسّام كوسا على جمهوره من خلال باب الأدب بعد إعلانه الغياب عن الموسم الرمضاني الحالي.

ووقّع كوسا في دمشق روايته الأولى بعنوان “أكثر بكثير”، والصادرة عن “دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع”، في حفل توقيع شهد حضوراً فنياً وجماهيرياً وإعلامياً.

وتحدّث كوسا عن روايته الجديدة في حفل توقيعها قائلا: “هي محاولة أولى في حقل لم أخضه سابقاً، وكنت دائما أحلم بأن أخوضه”.

وأشار إلى أنه يطرح في “أكثر بكثير” وجهة نظره في أمر ما، فيما يبقى الحكم النهائي وتقبل الأفكار الموجودة في الكتاب للقارئ وحده، نافياً أن تكون الرواية مقدمة للخوض في عالم كتابة المسلسلات.

يُذكر أنّ “أكثر بكثير” هي التجربة الأدبية الثانية لكوسا بعد مجموعة القصصية “نص لص”، والتي صدرت طبعتها الأولى عن “دار الجندي” في عام 1998.