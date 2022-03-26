مفاجآت حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

عاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.

وحسب "سكاي نيوز" الإنجليزية، لن يكون واحد، بل ثلاثة مقدمين للحفل وهم، ريجينا هول وإيمي شومر وواندا سايكس.

وسيدير ​​الثلاثي عرض الأوسكار، وسيقدم نجوم آخرون جوائز مثل شون "ديدي" كومبس، وميلا كونيس، وليدي غاغا، ويسلي سنايبس، وكيفن كوستنر، ورامي مالك، وأوما ثورمان، وجون ترافولتا.

ولأول مرة، لن يتم تسليم جميع الجوائز خلال البث التلفزيوني هذا العام، وسيتم تقديم بعض الجوائز قبل العرض الرئيسي.

وسيُذاع العرض على الهواء مباشرة على شبكة ABC الأمريكية، وفي أكثر من 200 منطقة حول العالم.