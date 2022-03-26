حميد الشاعري يعلن وفاة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن النجم حميد الشاعري، مساء السبت، وفاة شقيقه محمد الشاعري.

وكتب حميد، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة شقيقي محمد الشاعري، البقاء والدوام لله، اللهم اجعله من أهل الفردوس".

وكان الفنان حميد الشاعري، كشف عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، عن أن شقيقه "محمد" يمر بأزمة صحية.

ونشر "الشاعري" صورة لشقيقه، وعلّق: "اللهم يا شافي يا عافي، اشفي أخي محمد وعافيه واحفظه يا حفيظ من كل سوء".

من ناحية أخرى شارك الفنان الكبير حميد الشاعري في لجنة تحكيم ببرنامج اكتشاف المواهب الفنية "الدوم" "فئة الغناء" بجانب كل من الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة، ويعرض البرنامج على شاشة "أون".