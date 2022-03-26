محمود حميدة: "الغجر" سبب حبي للفن (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

روى الفنان محمود حميدة، أنه تعلق بالفن منذ أن كان عمره 5 سنوات، لافتا إلى أن "الغجر" كانوا عاملًا أساسيًا في تعلقه بالفنون، مشددا على أن الفنون غايتها الأولى هي التسلية.

وكشف أثناء وجود في برنامج "أسرار النجوم" على راديو "نجوم إف إم" مع الإعلامية إنجي علي، أن "الغجر" كانوا يعرضون الفنون في القرى والموالد، ويقدموا الرقص والغناء والتمثيل، وكان معجب بهم للغاية.

وعرّف "الغجر" بقوله: "دول كانوا ناس بيلفوا في القرى ويعرضوا فنونهم خاصة في المواليد".

ولفت، إلى أنه كان يتردد على السينما مع عائلته عندما يزورون المدينة، بالإضافة إلى متابعته للمسرحيات، ومشاركته في عروض المسرح المدرسية وقصور الثقافية، وصولًا لوقت ظهور التلفزيون، وقال: "كنت بشوف الأفلام اللي كان بيعرضها".

وحقق الفنان محمود حميدة نجاحًا كبيرًا في مسلسل "نقل عام"، الذي تم عرضه منذ أيام قليلة سابقة.

مسلسل "نقل عام" من إخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، بطولة: سوسن بدر، سميحة أيوب، ريم البارودي، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، هايدي رفعت، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، محمد الصاوي وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه فى 30 حلقة.