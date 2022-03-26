أول تعليق من رامز جلال بعد طرح البوستر الرسمي لبرنامج "موفي ستار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر النجم رامز جلال، البوستر الرسمي لبرنامج المقالب الذي سيقدمه في شهر رمضان 2022، ويحمل اسم "رامز موفي ستار" ويعرض عبر قناة "mbc مصر".

وعلّق جلال، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "بسم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم والله المستعان.. رامز موفي ستار إن شاء الله في رمضان 2022 على mbcmasr وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

برنامج رامز جلال في رمضان 2022 يحمل اسم "رامز موفي ستار"، ويظهر رامز في الملصق الدعائي بشعر أخضر، مرتديا قفازات سوداء وممسكا بفانوس رمضان، وبجواره إطارات سيارات وخلفه طائرة في الصحراء ودراجة نارية على ارتفاع عالي، وسيارة مكشوفة في مقدمتها جمجمة.

وكانت مجموعة MBC، أعلنت رسميا قبل يومين عن تقديمها برنامج لمقالب الفنان رامز جلال، ضمن خريطتها البرامجية في رمضان 2022، وذلك في بيان صحفي، كشفت خلاله عن كل ما سيراه الجمهور على شاشاتها المختلفة.

يُعرض البرنامج على قنوات: MBC مصر، MBC 1،MBC 5، إلى جانب عرضه على منصة شاهد VIP.