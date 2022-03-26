"mbc مصر" تطرح البوستر الرسمي لبرنامج رامز جلال "موفي ستار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت قناة "mbc مصر" البوستر الرسمي لبرنامج المقالب "رامز موفي ستار" والذي سيقدمه النجم رامز جلال، عبر شاشتها في رمضان 2022.

"mbc مصر" نشرت البوستر عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "رامز موفى ستار.. حصريا على MBCMASR في رمضان".

برنامج رامز جلال في رمضان 2022 يحمل اسم "رامز موفي ستار"، ويظهر رامز في الملصق الدعائي بشعر أخضر، مرتديا قفازات سوداء وممسكا بفانوس رمضان، وبجواره إطارات سيارات وخلفه طائرة في الصحراء ودراجة نارية على ارتفاع عالي، وسيارة مكشوفة في مقدمتها جمجمة.

وكانت مجموعة MBC، أعلنت رسميا قبل يومين عن تقديمها برنامج لمقالب الفنان رامز جلال، ضمن خريطتها البرامجية في رمضان 2022، وذلك في بيان صحفي، كشفت خلاله عن كل ما سيراه الجمهور على شاشاتها المختلفة.

يُعرض البرنامج على قنوات: MBC مصر، MBC 1،MBC 5، إلى جانب عرضه على منصة شاهد VIP.