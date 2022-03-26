مي عبد الرحمن أبو زهرة تطلب الدعاء لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طلبت مي عبد الرحمن أبو زهرة، من جمهور والدها الدعاء له بعد تعرضه لأزمة صحية.

ونشرت ابنة عبد الرحمن أبو زهرة، صورة لها مع والدها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ربنا يشفيك ويرجعك لينا بالسلامة، ولكل اللي بيحبوك ادعوا لبابا".

وكان أحمد أبو زهرة نشر على حسابه بموقع "فيس بوك" صورة تجمعه بوالده عبد الرحمن أبو زهرة، وعلّق: "ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة، ويارب تعدي المرة دي على خير".

وقالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية والمسؤولة عن الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ "مصرواي"، إن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تعرض لكسر في الحوض، والتهاب رئوي خفيف.

من ناحية أخرى ينتظر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، لعرض فيلمه الجديد "أهل الكهف"، وهو من بطولة: خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، غادة عادل، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، وهو من إخراج عمرو عرفة.

يذكر أن آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة كان مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، كما شارك في الفيلم السينمائي "أهل الكهف" والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة ومن بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج وبيومي فؤاد.