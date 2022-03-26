نهال عنبر تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حالة عبد الرحمن أبو زهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية، وطلب أحمد أبو زهرة من الجمهور الدعاء له.

وقالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية والمسؤولة عن الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ "مصرواي"، إن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تعرض لكسر في الحوض، والتهاب رئوي خفيف.

وأضافت: "أنا اللي دخلته المستشفى بنفسي، وكلمني وهزرنا، وحالته كويسة".

ونشر أحمد أبو زهرة على صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك" صورة تجمعه بوالده عبد الرحمن أبو زهرة، وعلّق: "ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة، ويارب تعدي المرة دي على خير".

من ناحية أخرى ينتظر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، لعرض فيلمه الجديد "أهل الكهف"، وهو من بطولة: خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، غادة عادل، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، وهو من إخراج عمرو عرفة.

يذكر أن آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة كان مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، كما شارك في الفيلم السينمائي "أهل الكهف" والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة ومن بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج وبيومي فؤاد.