بعد إغلاقات كورونا.. هل تستعيد حركة السفر والسياحة مكاسبها مجدداً؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 10:23 مساءً - يعتبر قطاع السياحة والطيران من أكثر القطاعات تأثراً بموجة جائحة كورونا، بسبب تداعيات الإغلاق العام في العديد من دول العالم، إضافة للأزمة الاقتصادية التي رافقت تلك الجائحة.

ولكن مؤخراً ووفقاً لاستطلاع للرأي أجرته شركة أميركان إكسبريس ترافل، فإن 48% من الشريحة محل الاستطلاع كانوا قلقين بسبب عدم قدرتهم على السفر بعد جائحة كوفيد-19، وذكر 8 من كل 10 أشخاص (78%) أن السفر كان من أكثر الأنشطة التي اشتقوا إليها.

أما اليوم، فيضع المسافرون الوباء إلى حد كبير وراءهم، وفقًا لتقرير اتجاهات السفر من أميركان إكسبريس لعام 2022.

أجرى 3 ألف مسافر يكسبون أقل من 70 ألف دولار سنويًا استطلاع Amex Trendex “أميكس ترينديكس” عبر الإنترنت الشهر الماضي في الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وكندا.

قالت رئيسة شركة أميركان إكسبريس ترافل، أودري هندلي: “سيجري الناس المزيد من الرحلات هذا العام”، حيث ارتفعت حجوزات عام 2022 بالفعل بنسبة 35% مقارنة بعام 2019. وقال ستة من كل 10 (62%) من المشاركين في الاستطلاع إنهم يريدون السفر بين رحلتين وأربع رحلات هذا العام.

أضافت هندلي: “يتوقع 86% من المشاركين إنفاق المزيد على السفر في عام 2022، وهذا رقم مذهل. حتى أنهم قرروا ترقية خدمتهم إلى المستوى الأعلى”.

تشير القفزات الكبيرة في المقاييس الأساسية إلى أن ثقة المسافرين في التخطيط للرحلات قد ارتفعت بحد كبير في العام الماضي مع تضاؤل ​​مخاوف الوباء. أولاً، أفاد ثلاثة من كل أربعة مسافرين (74%) إنهم على استعداد لحجز رحلة لعام 2022 حتى لو اضطروا إلى إلغائها أو تعديلها لاحقًا.

أكدت هندلي: “بلغ هذا الرقم 56% العام الماضي”.

ثانيًا، كشف تقرير أميكس ترافل (Amex Travel) أن الناس على استعداد للسفر إلى أماكن بعيدة. وذكرت هندلي أن “61% من رحلاتنا ستكون دولية مقارنة بنحو 39% في الفترة نفسها من العام الماضي”، مضيفًا أن “العملاء يتطلعون إلى حجز المزيد من السفرات”.

جيل الألفية يسافر حول العالم

يعد جيل الألفية، أي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و 41 عامًا، الأكثر طلبًا للرحلات بحسب تقرير أميكس ترافل، بدءًا من حجز رحلات العمر إلى أوروبا وإفريقيا وجزر غالاباغوس وأنتاركتيكا.

أضافت هندلي: “العملاء يريدون السفر إلى وجهات أحلاهم”، مشيرةً إلى أن الغالبية الإجمالية (55%) من المستطلعين يريدون حجز رحلة العمر في عام 2022، وهذه الرغبة أقوى بين جيل الألفية (65%) والجيل Z (نحو 65%).

أوضح ثلثا المستطلعين (65%) أنهم يفضلون قضاء إجازة أحلامهم بدلاً من شراء سيارة جديدة، ونصف (49%) المستطلعين من جيل الألفية مستعدون للسفر بمفردهم إلى وجهة أحلامهم.

يتصدر جيل الألفية أيضًا فئة الرحلات التي تهدف إلى نشر الوعي. يرغب أربعة من كل خمس أشخاص (81%) استكشاف الثقافات العالمية. وبالمثل، يريد 81% من المشاركين أن تعود أموالهم إلى المجتمع المحلي، وخاصة جيل الألفية (83%).

ويحاول ثمانية من كل 10 أشخاص (79%) تخطيط رحلاتهم والشركات التي يحجزون معها بوعي أكثر وذات مغزى أكبر، ويتصدر جيل الألفية (83%) هذه الفئة أيضًا.

بينما أثرت الجائحة في نفسية المسافر، أفادت هندلي أنها أجبرت المسافرين على التفكير: “بقي الناس في منازلهم وأدركوا أن المكان الذي ينفقون فيه أموالهم مهم. والآن، يأخذ المسافرون مفهوم الاستدامة بعين الاعتبار قبل اختيار وجهة سفرهم، فالناس يفكرون حقًا في ما هو مهم بالنسبة لهم”.