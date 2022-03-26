مدرّب ايطاليا يعلّق على الفشل بالتأهل لكأس العالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

علق مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني على فشل بلاده في التأهل لكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد الخسارة التاريخية أمام مقدونيا الشمالية، مما جعل مستقبل المدرب المتوج ببطولة أوروبا على المحك.

وقال، اليوم السبت، إن منتخب بلاده يجب أن يركز مباشرة على المستقبل، عقب فشل بطل أوروبا في التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، مما أدى إلى تكهنات حول مستقبل المدرب.

وأخفقت إيطاليا في التأهل لبطولة كأس العالم التي تنطلق نهاية تشرين الثاني المقبل في قطر عقب خسارة صادمة 1-صفر على أرضها أمام مقدونيا الشمالية الثلاثاء الماضي في قبل نهائي الملحق الأوروبي المؤهل للبطولة.

وبعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2018، حملت إيطاليا المسؤولية للمدرب جيان بييرو فنتورا ورئيس الاتحاد كارلو تافيكيو، ليتقدم كل منهما باستقالته بعدها بوقت قصير.

وهذه المرة لم تكن هناك أي دعوات لإقالة مانشيني، لكن رئيس الاتحاد جابرييلي جرافينا يدعمه لتجاوز الهزيمة ومواصلة أداء مهمته. وكتب مانشيني، عبر حسابه على إنستغرام، “الخطوة الصحيحة الوحيدة الآن هي رفع رؤوسنا والعمل للمستقبل. دعونا نأخذ بعض الوقت للتفكير في الأمر وفهمه بوضوح”.

وستلتقي إيطاليا مع تركيا، التي ودعت تصفيات كأس العالم أمام البرتغال، في مباراة ودية الثلاثاء المقبل.