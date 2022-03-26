شكرا لقرائتكم خبر عن "بنات عبد الرحمن" يفتتح الدورة 12 من مهرجان مالمو للسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن اختيار الفيلم الأردنى "بنات عبد الرحمن" للمخرج زيد أبو حمدان، ليكون فيلم افتتاح الدورة الثانية عشرة من المهرجان، والتى تقام فى الفترة بين 4 و9 مايو 2022 فى مدينة مالمو السويدية.

فيلم "بنات عبد الرحمن - Daughters of Abdul Rahman"، عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وهو من إخراج زيد أبو حمدان، وإنتاج الأردن، ومدته 118 دقيقة، وأحداث الفيلم تدور فى حى للطبقة المتوسطة الدنيا فى عمان، حيث تعيش زينب العزباء والمتوسطة العمر حياة كئيبة وتعمل خياطة محلية وتعول والدها، وبعد أن رآها والدها عن طريق الخطأ فى ثوب للزفاف تقوم بتعديله، من أجل ابن عمها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا.

وحصد فيلم "بنات عبد الرحمن" على جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله)، الذى شارك ضمن المسابقة الدولية، بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وذلك خلال حفل ختام دورته الـ43.