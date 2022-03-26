شكرا لقرائتكم خبر عن "عاشق نبينا".. دعاء دينى بصوت أحمد سعد فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أحمد سعد، جزءا من دعاء ديني بعنوان "عاشق نبينا"، من المقرر طرحه غدا الأحد كاملا على قناته على يوتيوب فى تمام الساعة 7 مساء، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.

يذكر أن سعد انتهى من ماستر أغنية جديدة بعنوان "حبينا ناس" من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، ومهندس صوت هانى محروس، ومن المقرر أن يطرحها فى ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "وسع وسع" .

كان أحمد سعد قد طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "النفسية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى ثالث أغنيات ألبومه الجديد، وهى من كلمات صلاح مندى، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقى طه الحكيم، أما ثانى أغنيات الألبوم جاءت بعنوان "بنادى عليك"، وهى من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى فهد.

واحتفل الفنان أحمد سعد بتحقيق أغنية "عليكى عيون" أول أغنياته ألبومه الجديد "وسع وسع"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أكثر من 40 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات محمد شافعى، وألحان أحمد سعد، وتوزيع محمد عاطف الحلو وبيدو أرتيست.