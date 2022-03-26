هند صبري تعتذر عن عدم حضورها حفل زفاف شام الذهبي لهذا السبب

كتب امير فتحي في السبت 26 مارس 2022 08:50 مساءً - هنأت الفنانة ” هند صبري ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام ” شام الذهبي ” إبنة الفنانة ” أصالة ” على حفل زفافها من رجل الأعمال ” أحمد هلال ” الذي أقيم يوم أمس الجمعة .

وقدمت هند صبري اعتذارها عن عدم حضورها لحفل الزفاف وذلك لانشغالها بتصوير أحد أعمالها، متمنية لشام الذهبي وزوجها الفرح والسعادة في حياتهما القادمة .

وتضمن المنشور مقطع فيديو من حفل الزفاف وكتبت في تعليقها عليه : ” شام وأحمد .. منعني التصوير المكثّف من مشاركتكما هذا اليوم السعيد المبارك الملئ بالمشاعر الجميلة الطيبة كقلوبكما الصافية ” .

وتابعت : ” قلبي يرقص بالفرحة كلّما يراك سعيدة يا شام يا ملاك .. أتمنّى لك ولأحمد حياة هنيّة سعيدة .. الله يسعدك يا شام على قد قلبك الحنون ويخلّيلك صولا واخواتك وعزّوز وكل العائلة الكريمة ويملأ حياتكم كلّها أفراح يا رب .. ألف مليون مبروك يا غاليين ” .