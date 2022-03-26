الكشف عن إسم برنامج رامز جلال في رمضان 2022

كتب امير فتحي في السبت 26 مارس 2022 08:50 مساءً - كشفت مجموعة قنوات MBC عن إسم برنامج المقالب الجديد للفنان المصري ” رامز جلال ” والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ويقدم برعاية الهيئة العامة للترفيه بالسعودية .
حيث بدأت في نشر وتوزيع اللوحات الإعلانية للبرنامج في الطرقات والذي يحمل إسم ” رامز موفي ستار ” .
وكانت مجموعة MBC قد أعلنت عن تقديمها لبرنامج رامز جلال ضمن خريطة برامجها الرمضانية والذي سيعرض عبر قنوات MBC مصر و MBC 5 و MBC 1 بالإضافة إلى منصة شاهد .
كما طرحت منذ يومين البوستر الأول لبرنامج رامز جلال والذي ظهر به الأخير بلون شعر أخضر ويحمل في يده فانوس رمضان ويحيطه الدخان والنيران وآثار الانفجارات .
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