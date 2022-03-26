عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لوعكة صحية .. ونجله : ” يارب تعدي المرة دي على خير “

كتب امير فتحي في السبت 26 مارس 2022 08:50 مساءً - كشف ” أحمد أبو زهرة ” نجل الفنان ” عبد الرحمن أبو زهرة ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تعرض والده لوعكة صحية .

فنشر أحمد أبو زهرة صورة تجمعه بوالده وكتب في تعليقه عليها : ” ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة .. ويارب تعدي المرة دي على خير ” .