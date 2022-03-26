تداول أنباء حول القبض على نجل أصالة ” خالد الذهبي ” بمطار القاهرة بسبب حيازته لمخدرات

كتب امير فتحي في السبت 26 مارس 2022 06:57 مساءً - انتشرت أنباءا خلال الساعات القليلة الماضية حول إلقاء القبض على ” خالد الذهبي ” نجل الفنانة السورية ” أصالة ” بمطار القاهرة قادما من الخارج لحضور حفل زفاف شقيقته ” شام الذهبي ” وذلك بسبب حيازته للمخدرات .

وجاء أيضا في تلك الأنباء أنه تم إحالة خالد الذهبي إلى النيابة والتي أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق .. وأن والدته أصالة كانت قد توجهت إلى النيابة متخفية وبمساعدة عدد من المحامين حصل نجلها على قرار بإخلاء سبيله بكفالة مالية .

ومن جانبه خرج خالد الذهبي بتصريحات له لبرنامج ET بالعربي لكشف حقيقة هذه الأنباء والرد عليها حيث أكد على أنها عارية من الصحة ولا أساس لها وأنه لم يتم القبض عليه .

فقال خالد الذهبي أنه بخير وحضر حفل زفاف شقيقته مضيفا : ” ناس كتير بتقول عليا كلام بس أنا بخير ” .

يذكر أنه كان قد أقيم يوم أمس الجمعة حفل زفاف ” شام الذهبي ” على رجل الأعمال ” أحمد هلال ” في أحد الفنادق بالقاهرة والذي شعد حضور نخبة من نجوم الفن جاء من بينهم : إليسا وتامر حسني ورامي صبري ومنى زكي وياسمين رئيس وغيرهم .