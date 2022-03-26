نيكولاس كيج بإطلالة شاحبة.. “الموتى الأحياء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تم تسريب، عبر وسائل الإعلام العالمية، الصور الأولى من كواليس تصوير فيلم “رينفيل”، للنجم نيكولاس كيدج، الذي يجسد فيه دور مصاص الدماء “دراكولا”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يدور الفيلم حول أتباع دراكولا، ونزيله في ملجأ رينفيلد المجنون، حيث يلعب نيكولاس كيدج دور البطولة. وظهر نيكولاس يرتدي بدلة باللون النبيذي، وبشرة شاحبة بفعل المكياج.

وحرص كيدج على تركيب أسنان حادة وأظافر مدببة، كما كانت شفتاه تحتويان على القليل من الصبغة السوداء، لإعطائه المزيد من الإحساس بـ”الموتى الأحياء”.

وارتدى قميصًا باللون القرمزي يتناسب مع البذلة، مع زوج من الأحذية ذات السحاب وقلادة ذهبية كبيرة للغاية، وعدة خواتم بأصابعه.

الجدير بالذكر، أنه في وقت سابق صرح نيكولاس كيدج لموقع Variety بأنه يسعى لتقديم حُلة جديدة لشخصية “دراكولا”، التي قدمها في السابق عدد من الممثلين، ومنهم بيلا لوجوسي في النسخة الكلاسيكية بالأبيض والأسود من استوديوهات يونيفرسال، وجاري أولدمان في النسخة التي أخرجها عمه فرانسيس فورد كوبولا عام 1992، إلى جانب فرانك لانجيلا، جيرارد بتلر، ولوك إيفانز.

وأضاف أن العمل في الفيلم الجديد كان ممتعاً، لأنه نسخة تمزج بين الرعب والكوميديا في تقديم الشخصية الشهيرة.

يذكر أن آخر أفلام نيكولاس كيدج كان “Pig”، الذي عرض العام الماضي، وتدور أحداثه حول صياد يتوجب عليه أن يعيش بمفرده في برية أوريجونيان، ثم العودة إلى ماضيه في بورتلاند، وذلك بحثًا عن محبوبته التي تم اختطافها.