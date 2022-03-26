شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الدقاق مطرب مسار إجبارى يغنى راب لأول مرة فى "مش فارقة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح هانى الدقاق، مطرب فريق مسار إجبارى، عبر منصاته على انستجرام وفيس بوك، أغنية "راب" جديدة، فى لون غنائى جديد عليه، بعنوان "مش فارقه"، وهى من كلمات Kritic، فى أول تعاون بينهما.

يشار إلى أن هانى الدقاق، مطرب فريق مسار إجبارى، سبق وتعاون مع الموزع الموسيقى والفنان علاء الكاشف، مؤخرا، فى كليب أغنية جديدة بعنوان " مفارق ليه"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات رنا صبرة وتوزيع موسيقى علاء الكاشف.

وتقول كلمات الأغنية: "كأنك هش.. كأن القلب ده ماعافرش، ايديك بارده وعينيك نامت.. كأنها نكته ماتضحكش، خلاص سلمت.. ومش فارق معاك الوقت، ولا فارقه معاك صحبه.. ولا سامع ندا من حد، مفارق ليه.. ليه ما اخترتش تكون موجود، لوحدك ليه.. بتختار أنك أنت تموت، ولكن بص.. ناقص كام حاجه منك بس.. نسيت تمضى انصراف للخوف.. نسيت تمضى حضور للشمس، نسيت تضحك.. نسيت تكتب هنا اسمك، وعدَى العمر كله عليك، نسيت تبعت تجيب نفسك، فيه لسه حاجات ماقولتهالكش على اعتذارات وكام دمعة.. فيه لسه سلام وحضن بطول كل سنين الغياب بينا.. مفارق ليه".