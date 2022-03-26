شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة لـ تامر حسنى بتوقيع المالكى وبلال سرور وتوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم تامر حسنى في أغنية جديدة من كلمات أحمد المالكى وألحان بلال سرور وتوزيع توما، ومن المقرر طرحها في موسم الصيف وتحمل عدد من المفاجئات، وحقق الثلاثى نجاحات سابقة مع النجم تامر حسنى فى عدد من الاغانى .

ويواصل النجم تامرحسنى تصوير فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره منذ أيام بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

وأحيا مؤخرا النجم تامر حسنى حفل ختام مهرجان فبراير الكويت الغنائية المقامة في "مركز جابر الأحمد الثقافي، وأشعل الأجواء مقدماً أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور الكويتى وبدأها بأغنية "حلو المكان"، وبعدها غنى "كل مرة"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة"، و"تلفوني رن"، و"أنا ولا عارف"، و"يا تاعبني"، إضافة إلى أغنيات "ارجعلي"،و"كفياك أعذار"، و"بحبك"، "ميحرمنيش منك" و "ضحكتها ما بتهزرش" .