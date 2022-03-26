الموت يفجع الفنانة ” شكران مرتجي “

كتب امير فتحي في السبت 26 مارس 2022 05:43 مساءً - أعلنت الفنانة السورية ” أمل عرفة ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن وفاة والدة مواطنتها الفنانة ” شكران مرتجي ” صباح اليوم السبت .

فكتبت أمل عرفة في تغريدتها : ” والدة الحبيبة النجمة شكران مرتجي في ذمة الله .. قلبي معك يا حبيبتي .. الله يرحمها .. الفاتحة ” .

كما تقدمت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق عبر صفحتها الرسمية بالعزاء للفنانة شكران مرتجي في وفاة والدتها وعدد من الفنانين أيضا منهم : سلاف فواخرجي ولورا أبو أسعد وغيرهم .