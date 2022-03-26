بعد ثلاثة أشهر من اعتزاله الغناء .. أدهم نابلسي يحصل على إجازة في تلاوة القرآن

كتب امير فتحي في السبت 26 مارس 2022 05:43 مساءً - نشر أحد أصدقاء الفنان الأردني المعتزل ” أدهم نابلسي ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو كشف من خلاله عن حصول نابلسي على شهادة الإجازة في تلاوة وتجويد القرآن الكريم .

وتضمن مقطع الفيديو لقطات من تكريم أدهم نابلسي داخل مسجد أبو عيشة فى العاصمة الأردنية عمان بحصوله على شهادة الإجازة والتي سلمها له الشيخ محمد عقل إمام المسجد .

فيما نشر صديق آخر للفنان المعتزل ظهر به وهو يتلو القرآن الكريم داخل المسجد وجاء في التعليق عليه : ” حفل ختم القرآن الكريم وإجازة أدهم النابلسى، برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، فى مسجد ابو عيشة – طريق المطار، الله يثبتك ويعلى مقامك ” .

يذكر أن أدهم نابلسي كان قد أعلن في شهر ديسمبر الماضي عن اعتزاله للفن والغناء بشكل نهائي مشيرا إلى أن هذا القرار يرجع إلى رغبته في عمل ما يرضي الله وتحقيق الهدف من خلق الله للإنسان وعدم شعوره بالراحة في هذا المجال .