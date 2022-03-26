بعد الهجمات التي تعرضت لها .. محمد رمضان يكشف موقفه من حفله بمدينة جدة

كتب امير فتحي في السبت 26 مارس 2022 05:43 مساءً - أعلن الفنان المصري ” محمد رمضان ” عن إقامة حفله بمدينة جدة في موعده والمقرر له اليوم السبت وعدم إلغائه على الرغم من الهجمات التي تعرضت لها المدينة في الساعات القليلة الماضية من جانب الحوثيين وتسببت في حرائق هائلة .

ونشر محمد رمضان صورة له تجمعه بإبنه من داخل الطائرة الخاصة أثناء توجههما إلى المملكة العربية السعودية وكتب في تعليقه عليها : ” أنا وإبني الآن في طريقنا إلى جدة وحفلتي غداً في ميعادها رغم أي ظروف عدوانية ” .

وتابع : ” سيبقى استقرارنا العربي .. نحن شعوب لا تعرف الخوف وعلمنا أطفالنا ذلك .. اللهم احفظ السعودية وخادم الحرمين وولي عهدها وشعبها واحفظ بلدي مصر وكافة بلادنا العربية من أي شر ” .