شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحمل طفل "الغزالة رايقة" فى حفل زفاف شام الذهبي ويشاركه الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم تامر حسنى جمهوره ومتابعيه ومحبيه فيديو من حفل زفاف شام الذهبى ابنة النجمة السورية أصالة، والذى أقيم مساء أمس في أحد فنادق القاهرة، حيث حضر مجموعة كبير من النجوم والنجمات من كافة أنحاء الوطن العربى، لمشاركة أصالة فرحتها بزواج وزفاف ابنتها شام.

النجم تامر حسنى، نشر فيديو عبر حسابه على "انستجرام"، وهو يشارك الطفل محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة"، والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وجاءت ضمن أحداث فيلم "من أجل زيكو"، حيث شارك تامر حسنى الطفل أسامة الغناء، ثم قام بحمله ليستمر أسامة في الغناء، حيث تفاعل الحضور مع الأغنية بشكل كبير.



تامر حسنى



تامر ومحمد أسامة



تامر يحمل أسامة



تامر

كذلك جمعت النجم تامر حسنى، مع الإعلامية رضوى الشربينى، لقطة طريفة خلال الحفل عندما تعمد نجم الجيل غناء أغنية "سى السيد" أمام رضوى، المعروف عنها هجومها الدائم على الرجال ومساندة المرأة.

وفى فيديو منتشر عبر منصات السوشيال ميديا من الفرح، ظهر تامر حسنى وهو يغنى أغنيته "سي السيد"، ويبدو أنه كان متعمدا غنائها أمام رضوى الشربينى، قائلا لها: "انتو ليه عاملين كده ليه.. ودماغكوا دى معموله من ايه"، بينما كان رد رضوى هو الضحك والابتسامة مع تامر ثم الرقص معا.

والطريف فى الأمر، هو تضامن المطرب رامى صبرى مع تامر حسنى ضد رضوى الشربينى، وهو ما ظهر من نظراته عليهما خلال المزاح بينهما.

كما شاركت المطربة اللبانينة إليسا، النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبى، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وهى احدى أشهر أغنيات النجمة اللبنانية إليسا، حيث التف الحضور حول العروسين، وحول النجمتين، وتفاعلوا مع الأغنية بشكل كبير، كذلك غنت النجمة إليسا أغنية " سألوني كتير"، وأيضا بمشاركة النجمة أصالة.